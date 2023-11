Le prochain club de Zidane dévoilé ? Un proche a vendu la mèche

Thomas Bourseau

L’avenir de Zinedine Zidane serait susceptible de s’écrire en Angleterre au vu de la tournure des évènements à Manchester United pour Erik Ten Hag. The Times a évoqué un éventuel intérêt des Red Devils pour Zidane. Néanmoins, Frédéric Hermel a déjà fait savoir qu’il y avait peu de chances que l’ex-coach du Real Madrid accepte un challenge en Premier League.

Zinedine Zidane pourrait rebondir à Manchester United à en croire la presse anglaise. En retrait depuis son départ de son propre chef du Real Madrid en mai 2021, le champion du monde 98 est au centre de certaines spéculations et notamment à l’OM en cas de rachat du club par des investisseurs saoudiens.

«Si tu me dis que Zidane entraînera un club en Angleterre, je n’y crois pas beaucoup»

A en croire The Times , Zinedine Zidane serait l’une des pistes prises en considération par Manchester United si jamais le club mancunien venait à mettre un terme à sa collaboration avec Erik Ten Hag qui enchaîne les contre-performances à la tête des Red Devils. Néanmoins, le biographe et ami de Zidane qu’est Frédéric Hermel a récemment écarté toute idée d’un challenge en Premier League pour « Zizou » sur les ondes de RMC pour Générations After . « Si tu me dis que Zidane entraînera un club en Angleterre, je n’y crois pas beaucoup . Par contre, la sélection espagnole pourquoi pas ».

«Zidane adore vivre à Madrid. En étant sélectionneur, tu peux continuer de vivre à Madrid»