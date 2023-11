PSG - Mbappé : Le Real Madrid assure ses arrières avec une sortie fracassante

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi, le Real Madrid a surpris en dégainant un communiqué dans lequel la formation espagnole assure « qu’aucune négociation » n’a été entamée avec Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG expire à la fin de la saison, alors que les rumeurs continuent de circuler sur le sujet. Un moyen d’empêcher toute contre-attaque du club de la capitale.

Kylian Mbappé finira-t-il par porter le maillot du Real Madrid l’été prochain ? La question peut déjà se poser alors que les rumeurs se multiplient concernant l’avenir de l’international français, dont le bail expire à la fin de la saison. De nouveau en position de force, le numéro 7 du PSG pourra ainsi, s’il le souhaite, entamer les discussions avec le club de son choix à partir du 1er janvier 2024, mais pas avant. Un point sur lequel a insisté le Real Madrid ce samedi.

PSG : Pour Mbappé, le Real Madrid va enfreindre sa règle d’or https://t.co/fXnQMYP1X5 pic.twitter.com/wH5OVOMsgm — le10sport (@le10sport) November 4, 2023

Le Real Madrid met les choses au clair pour Mbappé

Dans un communiqué officiel publié sur son site, le Real Madrid a réfuté toute négociation avec la star du PSG : « Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG . »

Un moyen d’éviter une contre-attaque du PSG