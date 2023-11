Mercato - PSG : Surprise, le Real Madrid fait son annonce pour Kylian Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si Kylian Mbappé reste silencieux concernant sa situation contractuelle, lui dont le bail avec le PSG expire à l’issue de la saison, le Real Madrid a pour sa part pris les devants ce samedi pour démentir toute négociation en cours avec le camp Mbappé ou un autre joueur appartenant au PSG.

Le feuilleton Mbappé est reparti pour un tour après la décision du joueur de ne pas activer cet été son option pour prolonger une année supplémentaire. Le numéro 7 est donc encore en position de force et pourra, s’il le désire, s’engager avec le club de son choix dès le 1er janvier 2024 en vue de la saison prochaine. De quoi placer à nouveau le PSG dans une situation inconfortable, le club espérant toujours renouveler son bail. Kylian Mbappé reste pour sa part silencieux alors que les interrogations sont nombreuses sur son avenir. De son côté, le Real Madrid a décidé de prendre la parole pour démentir les rumeurs.



Annonce officielle pour Kylian Mbappé

Dans un communiqué, le Real Madrid a pris la parole ce samedi pour rétablir sa vérité sur le dossier Mbappé : « Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG. »

Le Real Madrid n’est pas seul sur le coup

Outre le Real Madrid, intéressé par Kylian Mbappé depuis son adolescence, Liverpool serait également sur les rangs, un intérêt dont vous faisait part le10sport.com dès 2020. La situation de l’international français ne laisse personne indifférent sur le mercato, et cette sortie officielle du Real Madrid ne devrait pas suffire à mettre fin aux spéculations.