PSG : Avec Mbappé, le Real Madrid prépare un mercato XXL !

En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé semble être destiné à rejoindre le Real Madrid. La Casa Blanca lui déroulerait le tapis rouge, mais suivrait plusieurs stars du Real Madrid pour le mercato, d’Alphonso Davies à Leroy Sané en passant notamment par Jamal Musiala…

Kylian Mbappé met le feu au marché des transferts. En effet, alors que son contrat expirera en juin prochain au PSG et qu’il ne prendra pas une décision de sitôt quant à son avenir comme révélé par le10sport.com le 2 octobre dernier, Liverpool et le Real Madrid se prépareraient à l’accueillir selon L’Équipe .

Après Alphonso Davies, Leroy Sané sur les tablettes du Real Madrid ?

Au Real Madrid, le comité de direction du leader de la Liga semble multiplier les pistes sur le marché. En plus d’Alphonso Davies, une razzia se dessinerait dans les esprits des dirigeants du Real Madrid au Bayern Munich. À commencer par Leroy Sané selon Christian Falk. « Il a sa famille à Munich. Sa compagne aime beaucoup l'Amérique et ils ont un appartement à Los Angeles. Mais sa famille est à Munich. Sané et sa famille se sentent chez eux. Liverpool serait moins intéressant pour lui que de rester à Munich. On ne sait pas quels clubs vont venir. Le Real Madrid parle toujours un peu, mais il a aussi d'autres projets ».

«Ils veulent Mbappé, peut-être Musiala»