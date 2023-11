Mbappé - PSG : Un grand coup en préparation sur le mercato ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé se retrouve de nouveau en position de force pour son avenir, avec la possibilité d’entrer en négociation avec le club de son choix à partir de janvier. Pas de quoi inquiéter le PSG, qui reste serein, d’autant que sa star serait pleinement épanouie au sein de l’effectif de Luis Enrique.

Le feuilleton Mbappé a redémarré depuis la décision du principal intéressé de ne pas activer l’option présente dans son bail pour prolonger une année supplémentaire. À partir de janvier 2024, Kylian Mbappé sera donc autorisé à négocier avec le club de son choix en vue de la saison suivante, une menace de taille pour le PSG, qui se veut tranquille.

Le PSG est serein pour Mbappé, épanoui cette saison

Ce samedi, Le Parisien indique en effet que le PSG reste serein pour l’avenir de Kylian Mbappé, et ce malgré sa situation contractuelle. Pour l’heure, rien n’est acté alors que l’international français souhaite prioriser le facteur sportif, lui qui serait épanoui cette année dans l’effectif de Luis Enrique. Il faudra donc se montrer patient pour connaître une avancée dans ce dossier, bien que le clan Mbappé pourrait être tenté de discuter d’un contrat avec les différentes parties concernées, à l’instar du Real Madrid.

« Le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses »