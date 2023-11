Kylian Mbappé adoubé par un ancien du PSG ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est la star incontournable du PSG cette saison après les départs successifs de Lionel Messi et de Neymar cet été. Au club depuis 2017, Mbappé a notamment croisé Marcin Bulka qui évolue à Nice désormais. Le Polonais a fait l’éloge de son ancien coéquipier.

Marcin Bulka était contractuellement lié au PSG de 2019 à 2022. Néanmoins, le portier polonais à présent âgé de 24 ans a évolué dans différents clubs sous la forme de prêts pendant ce laps de temps. À Carthagène, à Châteauroux et à Nice où il s’est relancé et a été définitivement transféré à l’été 2022.

Marcin Bulka s’incline devant Kylian Mbappé, le meilleur joueur qu’il ait croisé

Bien qu’il ait beaucoup voyagé, Marcin Bulka a pu voir de près Kylian Mbappé à l’entraînement de manière quotidienne au PSG. Et à présent, il est confronté au meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain en tant qu’adversaire.

«Le meilleur ou l’un des meilleurs joueurs du monde aujourd’hui»