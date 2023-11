Au PSG, il bluffe une légende de l'OL

Jean de Teyssière

Arrivé cet été au PSG, Milan Skriniar est déjà un homme fort de Luis Enrique. Le défenseur slovaque, arrivé en provenance de l'Inter Milan lors du dernier mercato est le joueur le plus utilisé de l'effectif parisien depuis le début de la saison avec 1171 minutes disputées. Et s'il peine à faire pour le moment l'unanimité, pour l'ancienne gloire de l'OL, Cris, Milan Skriniar évolue déjà à un très bon niveau.

Milan Skriniar n'a pas pu disputer la deuxième partie de saison avec l'Inter Milan car il avait été victime d'une hernie discale. Opéré depuis, le Slovaque retrouve peu à peu son niveau de jeu avec le PSG qu'il avait lors de ses six années passées en Italie.

«Je suis globalement content de tout ce qu’il montre»

Interrogé par Le Parisien sur le niveau de jeu de Milan Skriniar, l'ancien international brésilien Cris estime que : « Je suis globalement content de tout ce qu’il montre. Je l’analyse par rapport à sa mentalité, sa manière de jouer : c’est un joueur costaud dans les duels, un guerrier qui se fond bien dans le style de Luis Enrique, surtout avec Marquinhos, qui est plus technique. La paire est complémentaire. J’apprécie son côté physique (1,87 m) : quand il est dans les duels, il est à fond, il ne va pas lever le pied, c’est un joueur puissant. Son agressivité et sa puissance vont aider le PSG en Ligue des champions face à des équipes physiques. Se faire respecter, mettre de l’impact, c’est ce qui a manqué à Paris par le passé. Dans la relance, je trouve que c’est propre. Il est net dans ses sorties de balle, il trouve les milieux, il ne panique pas. Là où je l’attends un peu plus, c’est sur les coups de pied arrêtés. Un joueur de sa taille doit marquer quatre-cinq buts par saison. »

«Il faut lui laisser le temps pour qu’il s’adapte totalement à ce championnat»