Surprise, le PSG a refusé 50M€ pour son crack !

Alexis Brunet

Au PSG, un jeune joueur de 17 ans fait déjà très forte impression, il s'agit de Warren Zaïre-Emery. Le Français est titulaire au sein du milieu de terrain parisien, et il enchaîne les bonnes performances. Le club de la capitale compte donc bien le garder pendant de très longues années. Certaines grandes équipes étaient d'ailleurs déjà prêtes, cet été, à débourser plus de 50M€ pour s'offrir les services de WZE.

Le PSG s'est imposé vendredi soir contre Montpellier. Le club de la capitale n'a fait qu'une bouchée des joueurs de Michel Der Zakarian, en l'emportant sur le score de 3-0. Lee a ouvert le score, puis Zaïre-Emery a doublé la mise, et Vitinha a terminé le travail.

Zaïre-Emery collectionne les bonnes performances

Face à Montpellier, Zaïre-Emery a donc inscrit un but, et il a réalisé une belle performance. Cela devient une habitude pour le milieu de terrain parisien. Ce dernier avait déjà été buteur la journée de championnat d'avant face à Brest, d'une magnifique frappe. Et il avait délivré deux passes décisives contre l'AC Milan en Ligue des champions, une prestation qui lui avait valu le titre honorifique d'homme du match.

Mercato : Transfert XXL au PSG, un rêve est réalisé https://t.co/79GNPg8qR0 pic.twitter.com/lsYX96B00C — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

Des clubs étaient prêts à proposer 50M€ pour WZE