Le PSG se rate pour un transfert, Guardiola est aux anges

Thomas Bourseau

Pep Guardiola n’a jamais cessé de clamer haut et fort son amour pour Bernardo Silva ces dernières années. Piste chaude de Luis Campos depuis son arrivée au sein de la direction du PSG, le Portugais a été comparé à Lionel Messi par l’entraîneur de Manchester City.

Depuis la nomination de Luis Campos au poste de conseiller football du PSG en juin 2022, la priorité absolue du dirigeant portugais sur le mercato n’est autre que Bernardo Silva. Après deux échecs lors des deux dernières sessions estivales des transferts, le PSG pourrait retenter sa chance en fin de saison grâce à une clause libératoire de 58M€ qui pourra être exercée à partir de l’été 2024. Une aubaine pour le PSG ?

Pep Guardiola reste bouche bée devant Bernardo Silva

Cependant, le10sport.com vous a confié le 9 octobre dernier que le PSG ne faisait plus de Bernardo Silva une priorité sur le mercato. Après son doublé samedi contre Bournemouth (6-1), le Portugais a reçu les éloges de Pep Guardiola. « Que puis-je dire de Bernardo ? Il peut jouer au milieu de terrain, au milieu offensif à gauche, il peut jouer au milieu offensif à droite, il peut jouer ailier. (…) Je le pousse toujours à marquer des buts : « Bernardo, la prochaine étape de ta carrière est de marquer, d'aider l'équipe. Tu es un joueur incroyable mais tu dois faire gagner des matchs » ».

Le PSG reçoit une réponse pour un transfert en janvier https://t.co/pC4Q3JNL5J pic.twitter.com/CWaGWjuhdh — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

«Le dernier but m'a rappelé Messi. J'ai vu Leo plusieurs fois dans cette position»