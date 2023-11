Une star va vivre un calvaire, le PSG rigole

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mardi soir, le PSG se déplace à San Siro. Formé au Milan AC, Gianluigi Donnarumma risque de recevoir un accueil houleux. Selon certains journalistes, le portier parisien devrait être hué tout au long de la rencontre et pourrait même être accueilli par un lancer de faux billets. Mais en conférence de presse, Luis Enrique et Milan Skriniar ont indiqué que le gardien n'était pas perturbé par le contexte.

Le match de Ligue des champions entre le PSG et le Milan AC marquera les retrouvailles entre Gianluigi Donnarumma et San Siro. Mais que le portier italien en soit certain, il ne recevra pas une standing-ovation, bien au contraire. Les supporters ne lui ont pas pardonné son départ à Paris durant l'été 2021. Certains pourraient manifester leur colère en balançant des faux billets durant la rencontre.

Donnarumma va être chahuté

Journaliste pour Sportitalia, Francesco Letizia annonce que Donnarumma pourrait être accueilli par une bronca. « Il a déjà été sifflé à San Siro avec l’Italie, mais ce n’est rien par rapport à ce qui l’attend. Cette fois, il affronte le Milan et tout le stade risque de le conspuer » a-t-il confié. Autre journaliste Antonio Vitiello acquiesce : « Il aura des sifflets et des huées à chaque fois qu’il touchera un ballon ».

« On a rigolé de ça »