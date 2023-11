Le crack du PSG impressionne, il interpelle Deschamps

Axel Cornic

A seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery est en train de se faire une place de choix au sein du Paris Saint-Germain et les superlatifs commencent à manquer pour décrire ses prestations. Coéquipier du milieu prodige, Randal Kolo Muani aimerait bien le voir également en sélection dans les prochaines semaines.

Tout va très vite pour Warren Zaïre-Emery. De jeune espoir, il est devenu en quelques mois l’un des joueurs les plus utilisé au PSG par Luis Enrique, seulement dépassé par Achraf Hakimi, Milan Skriniar et Gianluigi Donnarumma. Et il pourrait bientôt franchir un nouveau palier...

Zaïre-Emery déjà chez les grands ?

Car de plus en plus de monde parle d’une possible sélection en équipe de France pour celui qui le capitaine des Espoirs, dirigés par Thierry Henry. Si cela arrive, Warren Zaïre-Emery pourrait devenir le plus jeune joueur à débuter avec les Bleus , devant notamment Eduardo Camavinga.

« Ce sera au coach de décider s’il le sélectionne ou pas »