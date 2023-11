PSG : «Il est parti comme un voleur», il balance sur cette star

Amadou Diawara

En fin le contrat le 30 juin 2021, Gianluigi Donnarumma a refusé de prolonger avec l'AC Milan pour tenter une toute nouvelle aventure au PSG. Alors que le gardien italien est parti pour 0€, les supporters des Rossoneri estiment qu'il est coupable d'une trahison. D'autant que Gianluigi Donnarumma serait parti pour gagner plus d'argent.

Formé à l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a migré vers le PSG lors de l'été 2021. En fin de contrat le 30 juin de cette année-là, le gardien italien a quitté les Rossoneri sans la moindre indemnité de transfert. Ce qui agace les supporters lombards.

«Ce qu’on lui reproche, c'est d’avoir quitté le club sans laisser un euro»

« Ce qu’on lui reproche, ce n’est pas d’avoir quitté le club. C’est de l’avoir fait sans laisser un euro au club alors qu’il disait que c’était sa famille. Et effectivement, c’est là qu’il a grandi depuis qu’il a 14 ans. Et il est parti comme un voleur » , a pesté Giacomo, un tifoso de l'AC Milan depuis 40 ans, lors d'un entretien accordé au Parisien .

«Il n’a plus pensé qu’à l’argent»