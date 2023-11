Une star du PSG accusée de trahison, un enfer l’attend

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Un match particulier attend Gianluigi Donnarumma qui va retrouver San Siro ce mardi sous le maillot du PSG pour affronter l’AC Milan, son ancien club. Les supporters italiens ont réservé un accueil très particulier au portier, dont le départ libre à l’été 2021 pour s’engager dans la capitale française n’a pas été pardonné.

Après sa large victoire au Parc des Princes (3-0), le PSG espère obtenir la même réussite mardi sur la pelouse de l’AC Milan, une victoire qui permettrait alors aux hommes de Luis Enrique de se rapprocher d’une qualification pour les phases finales de Ligue des champions. Une rencontre forcément particulière pour Gianluigi Donnarumma, qui a passé six saisons en Lombardie et dont le départ n’a pas été oublié par les supporters.

Donnarumma pris à partie

Déjà passé par San Siro avec le maillot de la sélection depuis son départ libre vers le PSG, Gianluigi Donnarumma avait été copieusement sifflé par le public. Et cela devrait être encore plus marquant mardi dans un stade acquis à la cause de l’AC Milan. Le Corriere della Sera dévoile d’ailleurs l’accueil qui attend le numéro 99 du PSG.

Les Milanais ont réservé du lourd

Sans surprise, le journal transalpin explique que les sifflets accompagneront Gianluigi Donnarumma durant toute la soirée, mais pas seulement puisque des faux billets devraient être envoyés en sa direction, lui qui est accusé d’avoir cédé aux sirènes du PSG à des fins financières. Enfin, il semble que plusieurs ultras rossoneri de la Curva devraient arborer un maillot spécial avec le numéro 71 dessus, qui représente un homme sans valeur dans la tradition napolitaine, région dont est originaire le portier. Ça promet...