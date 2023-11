Il est de retour au PSG, c'est le casse-tête pour Enrique

Amadou Diawara

Convoqué pour disputer les Jeux Asiatiques, prévus du 23 septembre au 8 octobre, Kang-In Lee est revenu à Paris avec le titre. Auréolé, l'attaquant sud-coréen enchaine les performances XXL avec le PSG depuis son retour. D'ailleurs, Kang-In Lee pourrait prendre la place de Vitinha dans le XI de Luis Enrique face à l'AC Milan ce mardi soir.

Alors que les Jeux Asiatiques ont eu lieu du 23 septembre au 8 octobre, Kang-In Lee a quitté le PSG pendant de nombreux jours pour disputer la compétition. Alors qu'il a remporté le tournoi avec la Corée du Sud, le crack de 22 ans est revenu à Paris avec un gros capital confiance.

Mercato : Transfert XXL au PSG, un rêve est réalisé https://t.co/79GNPg8qR0 pic.twitter.com/lsYX96B00C — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

Vitinha menacé par Kang-In Lee ?

En effet, Kang-In Lee enchaine les gros matchs depuis son retour au PSG. A tel point qu'il pourrait faire basculer la hiérarchie de Luis Enrique, et gagner sa place de titulaire pour le prochain match de Ligue des Champions : ce mardi soir sur la pelouse de l'AC Milan.

Kolo Muani ou Ramos en pointe ?