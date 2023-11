Il annonce un énorme changement au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a connu de nombreux changements en interne l'été dernier, entre la nomination d'un nouvel entraîneur et un mercato particulièrement agité dans les deux sens. Finalement, cette révolution semble porter ses fruits, et Daniel Riolo confirme que le PSG est métamorphosé.

C'est un fait, le PSG a changé de visage durant l'été 2023 puisque Luis Enrique a été nommé au poste d'entraîneur, et que de nouvelles stars ont été recrutés (Dembélé, Kolo Muani, Skriniar, Hernandez) pour en remplacer d'autres qui ont été poussées vers la sortie (Messi, Neymar, Verratti, Ramos). Et après une début de saison plutôt hésitant, l'équipe parisienne semble avoir enfin trouvé son rythme de croisière et enchaine les prestations convaincantes. D'ailleurs, Daniel Riolo confirme au micro de RMC Sport que la révolution est en marche au PSG.

Gros changement pour Messi, il s’explique après son départ du PSG https://t.co/yyJP93l2Je pic.twitter.com/ZSSjjcKhVM — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

« Les supporters du PSG ont retrouvé leur club »

« Tous les vieux supporters du PSG sont contents, ils ont retrouvé leur club. Peu importe ce qu’il interviendra de la saison. Depuis le début de la saison, j’ai tout de suite senti que l’état d’esprit avait changé. […]Tu joues de la première à la 90e minute, même contre les petites équipes. On voyait un PSG, ces dernières années, qui ne jouait pas de la première à la 90e ou qui gérait grâce à ses talents. Il y a eu un ou deux matches cette année, où parfois, il y a eu un peu de nonchalance. Mais cela n’a pas duré », annonce Riolo.

L'effet Luis Enrique