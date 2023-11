Loin du PSG, Lionel Messi réalise son rêve

Pierrick Levallet

Lionel Messi a un palmarès bien rempli. Champion du monde avec l'Argentine au Qatar, l'actuel joueur de l'Inter Miami a remporté son huitième Ballon d'Or. Loin du PSG, qu'il a quitté libre cet été pour débarquer en MLS, le numéro 10 argentin avoue avoir réalisé son rêve d'enfance au cours de sa carrière.

Champion du monde avec l’Argentine en décembre dernier, Lionel Messi a remporté le huitième Ballon d’Or de sa carrière. La Pulga a fixé la barre un peu plus haut pour celui qui voudra battre son record un jour. Désormais loin du PSG, puisqu’il a signé à l’Inter Miami, le joueur de 36 ans n’a pas caché sa joie après avoir reçu ce nouveau trophée. Mais il avoue néanmoins privilégier un autre aspect du jeu.

«Le Ballon d’Or est une récompense spéciale»

« Le Ballon d’Or est évidemment une très belle récompense pour tout ce qu’il signifie, pour son prestige. Mais j’ai toujours dit que, pour moi, le plus important c’étaient les récompenses collectives. Or, j’ai eu la chance de gagner tous les titres possibles à Barcelone, puis avec l’Argentine, et c’est pour moi la chose la plus importante. Avoir pu achever ma carrière en Europe avec tous ces trophées est quelque chose d’incroyable pour moi. Quoi qu’il en soit, le Ballon d’Or est une récompense à la fois spéciale et très belle » a indiqué Lionel Messi dans un entretien accordé à France Football .

«C’est ce dont je rêvais depuis petit»