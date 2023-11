Le PSG boucle un transfert, c’est déjà validé

Arnaud De Kanel

Après de longs mois de feuilleton, le PSG est parvenu à ses fins dans le dossier Milan Skriniar cet été. Le défenseur central slovaque est arrivé gratuitement à la suite de la fin de son contrat avec l'Inter Milan et il s'est rapidement imposé comme un titulaire sous Luis Enrique. Bien qu'il ne fasse pas encore totalement l'unanimité, Jimmy Algerino est satisfait de ses débuts.

Milan Skriniar a rejoint le PSG cet été. Après six saisons passées à l'Inter Milan après avoir grandement participé au retour sur le devant de la scène des Nerazzurri . Le Slovaque a déjà fait son trou au PSG où il a retrouvé du temps de jeu sous la houlette de Luis Enrique après s'être débarrassé de ses pépins physiques. Pas encore convaincant à 100% et souvent pointé du doigt pour sa lenteur, Skriniar peut tout de même compter sur le soutien d'un ancien de la maison.

«J’aime sa sérénité et son calme»

Dans les colonnes du Parisien , Jimmy Algerino a commenté les premiers pas de Milan Skriniar au PSG. « Entre lui et Marquinhos, ce sont des « pépères » qui ne sont pas d’une agressivité monstre, mais qui sont meilleurs dans l’anticipation. Il fait beaucoup d’efforts dans son intégration, pour sa nouvelle vie française, il a vraiment voulu venir et c’est plaisant de savoir qu’il veut défendre ce maillot. J’aime sa sérénité et son calme. Je suis plutôt satisfait de ses performances et de son attitude », a lâché l'ancien joueur du PSG. Il attend tout de même un peu plus du défenseur et il le jugera notamment sur la scène européenne.

«C’est à lui de trouver ce nouveau souffle»