Un grand nom arrive au PSG, c’est validé dans le vestiaire

Cet été, Luis Enrique a posé ses valises dans la capitale pour prendre la succession de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Une arrivée qui semble faire l’unanimité auprès des joueurs, Achraf Hakimi étant l’un des derniers à afficher tout le bien qu’il pense du technicien espagnol et de sa philosophie de jeu.

S’il a déjà dû faire face aux critiques pour certains choix ou sa relation avec la presse, Luis Enrique semble en revanche faire l’unanimité auprès des joueurs du PSG, dithyrambiques à son égard. « On apprend beaucoup de choses avec lui , confiait Nordi Mukiele il y a quelques jours. Il nous montre un tout autre football, je trouve qu'on s'adapte très bien à ce football-là, ça demande encore du temps mais avec la qualité qu'on a, on va très très vite prendre le football du coach ».

« J'ai bénéficié de son arrivée »

Et il n’est pas le seul à penser de la sorte au sein du PSG. Interrogé par RMC , Achraf Hakimi salue l’apport de l’Espagnol dans la capitale. « J'ai bénéficié de son arrivée grâce à sa façon de comprendre le football », confie le Marocain, effectivement bien plus en forme que la saison dernière.

« Je suis heureux qu'il soit ici »