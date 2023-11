Une star du PSG accusée de mensonge, calvaire en vue

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Gianluigi Donnarumma va entrer en zone de turbulences ce mardi soir à San Siro, en affrontant pour la première fois depuis son arrivée au PSG son ancien club, l’AC Milan. Les supporters n’ont pas oublié les conditions de son départ et ont bien l’intention de le lui rappeler lors de la rencontre de mardi soir.

La rencontre opposant l’AC Milan au PSG s’annonce forcément particulière pour Gianluigi Donnarumma, qui retrouve pour la première fois San Siro sous le maillot d’un adversaire de la formation lombarde. Et pour l’occasion, le public a prévu une réception particulière au portier de 24 ans, avec notamment des chants hostiles et un lancé de faux billets à son entrée sur le terrain en référence à son surnom ' Dollar-Rumma ' lui collant à la peau depuis son départ libre vers le PSG à l’été 2021. Un membre de la Curva Sud prévient.

« Un accueil spécial » est promis à Donnarumma

« Le match et l’équipe passent avant Donnarumma, mais on lui a quand même réservé un accueil spécial », précise Marco « Pacio » Pacini, coordinateur des fresques et porte-parole de la Curva Sud, groupe d’ultras mythique de l’AC Milan.

« Il a dit des choses jusqu’à quelques semaines avant son départ et en a fait d’autres »