Une star du PSG va vivre un enfer, Mbappé s’en mêle

Pierrick Levallet

Le choc entre le PSG et l'AC Milan aura une saveur particulière pour Gianluigi Donnarumma. Le portier italien va retourner dans son ancien stade ce mardi. Et les supporters milanais ont prévu un accueil plutôt hostile au gardien de but du PSG. De ce fait, Kylian Mbappé n'a pas manqué de le chambrer à ce sujet à l'approche du choc.

Ce mardi, le PSG se déplace sur la pelouse de l’AC Milan pour le compte de la Ligue des champions. Et à cette occasion, Gianluigi Donnarumma fera son retour dans son ancien stade. Les supporters milanais lui prépareraient d’ailleurs un accueil plutôt hostile. Mais cela ne semble pas vraiment perturber le gardien de but de 24 ans.

Luis Enrique a plaisanté avec Donnarumma avant Milan

« On a rigolé de ça avec Donnarumma, parce que c'est quelque chose d'habituel dans le football » a notamment indiqué Luis Enrique en conférence de presse ce lundi. Le reste du vestiaire du PSG a également décidé de plaisanter avec Gianluigi Donnarumma à ce sujet.

Mbappé a aussi chambré Donnarumma