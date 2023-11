PSG : Une star menacée à cause de Luis Enrique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement critiqué pour ses limites dans le jeu au pied, Gianluigi Donnarumma pourrait finir par voir sa situation personnelle au PSG se détériorer, surtout sous la houlette de Luis Enrique. C'est en tout cas la crainte de Christophe Lollichon, spécialiste du poste.

Depuis son arrivée au PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma peine encore et toujours à faire l'unanimité. Impérial sur la ligne, le gardien italien a beaucoup de plus lorsqu'il s'agit des sorties aériennes et du jeu au pied, ses principaux points faibles. Et cela pourrait finir par lui jouer des tours maintenant qu'il est entraîné par Luis Enrique au PSG...

« Enrique, c'est l'école barcelonaise »

Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, a livré son point de vue à ce sujet dans le Canal Football Club : « Luis Enrique, c’est sa base. Il veut repartir court le gardien, c’est l’école espagnole, c’est l’école barcelonaise ». Et cette situation pourrait finir par remettre en cause le statut de Donnarumma au PSG selon lui.

« Chercher un autre gardien ? »