Luis Enrique débarque au PSG, ce cadre le vit mal

Alexis Brunet

Cet été, Luis Enrique a pris la place de Christophe Galtier. L'ancien entraîneur de l'OGC Nice ne sera finalement resté qu'une saison à Paris. Le coach espagnol a apporté ses idées, et son style de management. Cela a bousculé Marquinhos, habitué à être dans un certain confort depuis plusieurs années.

Le PSG a entamé un nouveau virage dans son projet cet été. Pour repartir de la meilleure des façons, le club de la capitale a fait le choix de se séparer de Christophe Galtier. Pour le remplacer, le club de la capitale a décidé de miser sur Luis Enrique. Un entraîneur rompu aux joutes européennes, et ayant déjà gagné la Ligue des champions par le passé.

Un recrutement plus français

Pour accompagner l'arrivée de son nouveau coach, le PSG a décidé d'opérer des changements au niveau du recrutement aussi. Le club de la capitale est allé chercher plus de joueurs français, comme Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, ou bien Bradley Barcola. Cela pour que les supporters puissent se reconnaître davantage dans leur équipe.

Une star du PSG s’enflamme pour Kylian Mbappé https://t.co/kdUgi9cgNE pic.twitter.com/tVPFU1erKT — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

Marquinhos a été impacté par l'arrivée de Luis Enrique