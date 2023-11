Le «diamant brut» du PSG comparé à une star, Luis Enrique dit stop

Thomas Bourseau

Luis Enrique n’a cessé de s’enflammer pour Warren Zaïre-Emery depuis sa nomination au poste d’entraîneur du PSG à la dernière intersaison. Néanmoins, alors qu’on attend de plus en plus du capitaine de l’équipe de France Espoirs, Enrique a tiré la sonnette d’alarme. Explications.

Warren Zaïre-Emery semble, à 17 ans, être aux portes de l’équipe de France A. Capitaine des Bleuets entraînés par Thierry Henry, le milieu de terrain du PSG devrait être appelé par Didier Deschamps cette semaine pour le rassemblement de novembre de par ses 2 buts et ses 2 passes décisives lors des trois derniers matchs du PSG.

«C'est facile d'entraîner un joueur comme lui»

De passage en conférence de presse ce lundi, Luis Enrique a fait passer un joli message au sujet de son « diamant brut » . « C'est facile d'entraîner un joueur comme lui, avec ses caractéristiques innées. Sa plus grande qualité, c'est qu'il est humble. Il a 17 ans. Ça vient de son éducation, je pense, de ses parents ».

«De Bruyne ? On doit être patients»