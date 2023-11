Avec Mbappé, le PSG possède un autre crack à plus de 100M€

Alexis Brunet

Le PSG compte dans ses rangs un des tout meilleurs joueurs au monde, en la personne de Kylian Mbappé. Le Français est évalué à plus de 100M€, et il avait coûté 180M€ à Paris en 2017. Mais le club de la capitale pourrait bien compter dans ses rangs un autre joueur à plus de 100M€. D'après un directeur sportif du top cinq français, Warren Zaïre-Emery pourrait facilement dépasser cette barre.

Le PSG a mis la main sur de nombreux joueurs cet été. Le club de la capitale a notamment acheté Randal Kolo Muani à Francfort, ou bien Manuel Ugarte au Sporting Portugal. Mais la plus grande satisfaction du début de saison parisienne est peut-être présente à Paris depuis plus longtemps, il s'agit de Warren Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery est titulaire au PSG

Depuis le début de saison, Warren Zaïre-Emery est titulaire au sein du PSG. Le jeune Français est très apprécié par Luis Enrique qui en a fait un de ses hommes de base. Le milieu de terrain brille en Ligue 1, mais pas que, car il a aussi livré une très belle performance face à l'AC Milan, lors du dernier match de Ligue des champions.

100M€ pour Zaïre-Emery ?