L’Espagne annonce un «nouveau prince» au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après un début de saison compliqué au PSG, marquée par sa blessure puis sa participation aux Jeux asiatiques, Lee Kang-in enchaîne les prestations solides sous le maillot parisien, ce qui pourrait l’amener à débuter la rencontre de Ligue des champions contre l’AC Milan mardi. Une réussite qui n’est pas passée inaperçue en Espagne.

Lee Kang-in se montre inspiré depuis son retour au PSG. Très discret en ce début de saison après sa blessure puis sa participation aux Jeux asiatiques avec la Corée du Sud, le milieu offensif de 22 ans enchaîne les apparitions remarquées et décisives sous le maillot rouge et bleu. Auteur d'une offrande sur la pelouse de Brest (3-2), Lee Kang-in avait trouvé le chemin des filets quatre jours plus tôt après son entrée en jeu contre l’AC Milan (3-0) au Parc des Princes, avant de récidiver le week-end dernier face à Montpellier (3-0). Les Parisiens sont sous le charme, et ils ne sont pas les seuls.

PSG : C’est confirmé pour Kylian Mbappé ! https://t.co/QUvBPOhr5n pic.twitter.com/pT5f1MZQ6S — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

L’Espagne salue le « succès retentissant » de Lee Kang-in

Ancien joueur de Valence et de Majorque, Lee Kang-in épate également les observateurs espagnols. « Paris a un nouveau prince », titre le quotidien AS sur son site ce lundi. « Il est devenu l’un des meilleurs joueurs du PSG », peut-on lire dans l’article, expliquant que l’arrivée du Sud-coréen est un « succès retentissant ».

Titulaire avec le PSG contre l’AC Milan ?