Avant le choc, il annonce la couleur au PSG

Pierrick Levallet

Ce mardi, le PSG a rendez-vous avec la Ligue des champions. Le club de la capitale se déplace sur la pelouse de l'AC Milan et espère conforter sa place de leader de son groupe. Il faudra néanmoins faire face à l'ambiance plutôt chaude de San Siro. Milan Skriniar a d'ailleurs tenu à prévenir le reste du vestiaire parisien à l'approche du choc.

Un nouveau choc attend le PSG ce mardi. Sorti victorieux de sa rencontre face à Montpellier ce vendredi (3-0), le club de la capitale se déplace sur la pelouse de l’AC Milan. Les hommes de Luis Enrique voudront assurément réitérer leur performance du match aller afin de conforter leur place de leader de leur groupe en Ligue des champions. Mais pour cela, les Rouge-et-Bleu devront faire face à l’ambiance de San Siro. Les supporters milanais promettent de répondre présents ce mardi pour pousser l’AC Milan.

Le PSG va faire face à l'ambiance de San Siro

Le vestiaire du PSG peut d’ailleurs compter sur une aide précieuse avec l’expérience de Milan Skriniar. Parti libre de l’Inter cet été, le défenseur du PSG a déjà joué à plusieurs reprises à San Siro. Le Slovaque sait donc à quoi s’attendre ce mardi à Milan. Et il n’a pas manqué de mettre en garde le reste de l’effectif du PSG avant le choc.

«Ce sera un match difficile»