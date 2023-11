PSG : «Je suis content», il fait mieux que Mbappé et se lâche

Thomas Bourseau

Le PSG a notamment accueilli Milan Skriniar au milieu de ses onze recrues estivales. Il est, à ce jour, le joueur le plus utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, devant Kylian Mbappé et Marquinhos. Pour le Slovaque, ce n’est que du bonheur.

Kylian Mbappé est un élément incontournable du PSG de Luis Enrique et a même porté le brassard de capitaine par moments, comme ce fut le cas face au Stade Brestois dernièrement. Néanmoins, en raison de son refus de prolonger son contrat lors du dernier mercato, Mbappé a été écarté du groupe pendant l’été et a manqué l’ouverture du championnat face à Lorient à la mi-août, avant d’être réintégré dans l’effectif de Luis Enrique.

Skriniar : «Je suis content de cette nouvelle expérience»

Sur les quatorze matchs disputés par le PSG, Milan Skriniar en a pris part à treize et ce, dans leur intégralité. Ce qui fait de lui le joueur le plus utilisé par l’entraîneur du Paris Saint-Germain cette saison bien qu’il soit seulement arrivé cet été, Skriniar semble avoir la totale confiance de Luis Enrique. En conférence de presse, le défenseur de l’Inter se dit « content de cette nouvelle expérience. On peut faire mieux, mais je prends confiance à chaque match et entraînement. Mais je suis content ».

«Ce serait parfait de faire un gros match à l’extérieur»