PSG : Enrique prend une grande décision, Dembélé jubile

Amadou Diawara

Auréolé de son titre de champion aux Jeux Asiatiques, Kang-In Lee a été mis en concurrence avec Ousmane Dembélé lors de son retour au PSG. Toutefois, Luis Enrique a finalement décidé d'opposer le crack sud-coréen et Vitinha. Le technicien du PSG hésitant encore entre les deux hommes pour composer son XI de mardi soir contre l'AC Milan.

A la fin des Jeux Asiatiques, qu'il a remportés avec la Corée du Sud, Kang-In Lee a retrouvé l'effectif du PSG. Titularisé d'entrée en lieu et place d'Ousmane Dembélé face à Strasbourg (3-0, le 21 octobre), le crack de 22 ans a gagné des points avant le choc face à l'AC Milan quatre jours plus tard.

Lee n'est plus un danger pour Dembélé

Laissé sur le banc au coup d'envoi de PSG-Milan, Kang-In Lee s'est montré décisif lorsqu'il a remplacé Ousmane Dembélé. En effet, l'international sud-coréen s'est mué en buteur, tandis que le Français n'a toujours pas marqué depuis son arrivée au PSG. Sa réalisation ayant été annulée à cause d'une faute de Manuel Ugarte au début de l'action.

Lee est en concurrence avec Vitinha