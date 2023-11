PSG/OM : Enrique fait mieux que Gattuso, il balance tout

Amadou Diawara

Arrivé il y a peu à l'OM, Gennaro Gattuso apporte la folie désirée par les supporters olympiens. Mais à en croire Benoît Cheyrou, le coach marseillais n'apporte pas les mêmes certitudes que son homologue du PSG, Luis Enrique. Reste à savoir si Gennaro Gattuso saura monter en puissance au fil des semaines à Marseille.

Arrivé à la fin de la dernière saison à l'OM, Marcelino a démissionné le 20 septembre, et ce, à cause des menaces de certains ultras à l'encontre des dirigeants olympiens. Pour remplacer le coach espagnol, Pablo Longoria a décidé de miser sur Gennaro Gattuso. Et s'il a apporté de la grinta à l'OM, le technicien italien n'est pas encore aussi convaincant que Luis Enrique au PSG.

Gattuso a apporté de la folie à l'OM

Interrogé au micro de Prime Video , Benoit Cheyrou a fait un bilan sur les débuts de Gennaro Gattuso à l'OM. Et l'ancien milieu de terrain marseillais estime que l'Italien a encore du boulot avant d'arriver à la cheville de Luis Enrique, le coach du PSG.

«On parlait de certitudes au PSG, on en voit moins à l'OM»