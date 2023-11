Un attaquant de l'OM est «affligeant», il prend cher

Hugo Chirossel

Alors qu’il n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise en Ligue 1 depuis qu’il est arrivé en provenance de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang est au cœur des critiques à l’OM. Les prestations de l’international gabonais sont très décevantes et cela a une nouvelle fois été le cas samedi soir face au LOSC. Pour Stéphane Guy, ses performances sont tout simplement affligeantes.

« Mon rôle est de défendre mes joueurs jusqu’à la mort . » Après le triste match nul entre l’OM et le LOSC samedi soir (0-0), Gennaro Gattuso a pris la défense de Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dernier est en grande difficulté depuis qu’il est arrivé à Marseille cet été. Au-delà de ses statistiques, le Gabonais de 34 ans peine à exister dans le jeu et à se procurer des situations intéressantes.

Après son départ, Guendouzi glisse un tacle à Longoria https://t.co/S3YRYp7HyY pic.twitter.com/r1NdQxlxIf — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

«Je ne le vois pas en difficulté»

« Je ne vois pas ses difficultés. La seule chose, c'est qu'il ne marque pas. C'est une mode de parler de lui car il ne marque pas. Je ne le vois pas en difficulté. On parle mal de lui car tout le monde veut qu'il marque deux buts par match. Je ne le vois pas comme ça, encore une fois. C'est le poids de sa carrière qui pèse. C'est à moi de le mettre en meilleure situation. Tous les joueurs offensifs ont commis des erreurs. On se concentre trop sur Aubameyang et je n'apprécie pas ça. Je ferai tout pour défendre mes joueurs », a ajouté Gennaro Gattuso. Si l’entraîneur de l’OM ne voit pas les difficultés de Pierre-Emerick Aubameyang, Stéphane Guy quant à lui avait les yeux grands ouverts devant le match face au LOSC.

« Il y a un vrai souci avec Aubameyang»