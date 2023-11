L'Arabie Saoudite est attendue à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les rumeurs concernant la vente de l'OM s'accélèrent ces derniers jours, l'hypothèse d'une arrivée de l'Arabie Saoudite pour racheter le club phocéen prend de l'ampleur. Une perspective qui semble réjouir Samir Nasri. Bien qu'il reste reconnaissant de l'investissement réalisé jusque-là par Frank McCourt, l''ancien joueur formé à l'OM ne cache pas sa volonté de voir débarquer un nouvel investisseur pour que le club passe dans une autre dimension.

Depuis quelques semaines, les rumeurs concernant la vente de l'OM se sont accélérées. L'Arabie Saoudite serait sur le point de racheter le club phocéen qui passerait donc dans une autre dimension. Et ce n'est pas pour déplaire à Samir Nasri qui espère que Frank McCourt acceptera de céder ses parts.

Il quitte l'OM pour «un grand club» et lâche ses vérités https://t.co/herDE6TTaq pic.twitter.com/s53MVJEYlL — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

Nasri attend un nouvel investisseur à l'OM...

« Une ville méditerranéenne, c’est toujours chaud. Mais à l’étranger, il n’y a pas de crises comme ça. Les supporters, c’est l’identité du club. Mais les violences, les menaces… On ne peut pas faire ça au club, ce n’est pas possible. À Marseille, tout est fragile. L’OM essaie d’avoir une stabilité au niveau des résultats. Frank McCourt a quand même mis de l’argent, même si c’est une fortune familiale. Quant à Pablo Longoria, je trouve qu’il fait du très bon travail avec les moyens qu’il a. Aujourd’hui, la situation financière du club est telle que, quand tu ne joues pas la Ligue des champions, si tu reçois une offre pour un joueur à 20-25M€ tu es obligé de l’accepter. À titre personnel, j'aimerais bien qu’il y ait un autre investisseur, d’un autre pays, comme on l’a vu au PSG, pour élever le niveau de l’équipe, et même du championnat », confie-t-il dans une interview accordée au JDD .

... et n'écarte pas totalement un retour