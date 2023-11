Il réclame le grand retour de Zidane, l'OM ne va pas aimer

Alexis Brunet

Depuis 2021, Zinédine Zidane n'officie plus sur un banc. Le coach français a quitté le Real Madrid, et depuis il attend une nouvelle opportunité. L'ancien joueur de la Juventus a souvent été annoncé à l'OM, mais il attendrait surtout de pouvoir prendre la tête de l'équipe de France. Pour Samir Nasri, Zizou serait le parfait candidat pour prendre la succession de Didier Deschamps.

Zinédine Zidane est l'un des plus grands coachs au monde. Le Français n'a entraîné pour le moment que le Real Madrid, mais cela a été un succès. Il a notamment remporté trois Ligue des champions d'affilée, ce qui est un exploit colossal. Mais depuis son dernier passage à la Casa Blanca , l'ancien numéro dix des Bleus n'a toujours pas retrouvé un banc, et le temps commence à être long.

L'OM rêve de Zidane

C'est en 2021 que Zidane a quitté son poste d'entraîneur du Real Madrid. Depuis, le joueur formé à Cannes prend son temps, et profite de sa famille. Il ne semble pas pressé à l'idée de retrouver un banc, même si son nom revient très régulièrement dans les rumeurs. L'OM rêve par exemple de lui, mais cela ne s'est pour le moment toujours pas fait. Le PSG aussi a déjà tenté d'attirer le Français par le passé.

Samir Nasri voit Zidane à la tête des Bleus