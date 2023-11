Le PSG a trouvé son porte-bonheur sur le mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, le Paris Saint-Germain s’est offert un lifting avec onze renforts, et autant de départs. Milan Skriniar fait partie des petits nouveaux de l’effectif, lui qui était ciblé par Luis Campos depuis une année. Arrivé en provenance de l’Inter, le défenseur connaît bien l’un des adversaires du club en Ligue des champions, à savoir l’AC Milan, contre qui il est en grande réussite.

Le mercato de tous les changements. Cet été, le PSG n’a pas fait les choses à moitié en accueillant onze nouveaux joueurs, tout en bouclant plusieurs départs majeurs. Lionel Messi, Sergio Ramos, Marco Verratti et Neymar ont notamment plié bagage, laissant la place à Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou encore Milan Skriniar. Priorité de Luis Campos depuis l’été 2022, le défenseur slovaque est arrivé libre en provenance de l’Inter, club dans lequel il est resté six saisons.

La recrue du PSG fait son retour en Lombardie

Milan Skriniar connaît donc parfaitement l’un des adversaires du PSG en Ligue des champions, à savoir l’AC Milan, présent dans le groupe F. Pour la première fois depuis sa signature dans la capitale, le numéro 37 va faire son retour en Lombardie cette semaine, deux semaines après la belle victoire parisienne au Parc des Princes (3-0). « Je n'y ai pas encore trop pensé parce que j'étais pleinement concentré sur le match contre Montpellier. Mais évidemment, ce sera spécial pour moi, j'ai passé six ans à Milan , reconnaissait Skriniar ce week-end. Je sais à quel point c'est dur de jouer dans ce stade de San Siro en tant que visiteur… Ce ne sera pas simple. Mais on a une équipe de qualité. » Et pour briller en Italie, le PSG pourra justement compter sur son porte-bonheur slovaque.

Skriniar brille contre l’AC Milan