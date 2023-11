Cette recrue du PSG fait déjà mieux que Mbappé

Jean de Teyssière

Le PSG a réalisé un mercato XXL cet été avec pas moins de douze arrivées. Parmi ces nouveaux joueurs, Milan Skriniar, le défenseur slovaque, âgé de 28 ans. S'il peine à faire pour le moment l'unanimité, l'ancien défenseur de l'Inter Milan fait déjà mieux que Kylian Mbappé, Warren Zaïre-Emery ou même Marquinhos : il est le joueur le plus utilisé par Luis Enrique.

L'histoire de Milan Skriniar avec le PSG est longue. Durant l'été 2022, Luis Campos avait déjà essayé de le déraciner de l'Inter Milan, mais il y était finalement resté. Cet hiver, le PSG a retenté le coup, mais la perspective de le voir arriver durant cet été librement a pris le dessus et le club parisien avait donc décidé d'attendre. Pour le moment, c'est un pari réussi.

Luis Enrique a confiance en Skriniar

Depuis le début de la saison, Luis Enrique tente de construire l'équipe la plus forte possible et fait confiance à quelques joueurs, déjà indéboulonnables. Parmi eux se trouvent évidemment Kylian Mbappé, Marquinhos mais aussi Milan Skriniar. Le défenseur slovaque est régulièrement utilisé par l'entraîneur espagnol qui semble lui faire confiance.

Skriniar est le joueur le plus utilisé

Sur 14 matchs possibles avec le PSG, Milan Skriniar en a disputé 13. Et il a en plus disputé l'intégralité de ces treize matchs. Cette statistique fait donc de lui le joueur de champ le plus utilisé par Luis Enrique, avec 1171 minutes, devant Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery ou encore Kylian Mbappé. Preuve de la confiance accordée par Luis Enrique à son défenseur.