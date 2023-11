PSG : La galère continue pour cette recrue

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il devait être absent quelques semaines, Marco Asensio n’a plus foulé les terrains depuis presque deux mois, et alors que l’on disait son calvaire proche d’être terminé, l’international espagnol sera encore absent ce mardi pour affronter l’AC Milan. La recrue estivale ne figure pas dans le groupe du PSG pour la quatrième journée de Ligue des champions.

Jeudi, Luis Enrique s’enthousiasmait à l’idée de pouvoir retrouver Marco Asensio. « Je suis très content de son retour , confiait l’entraîneur du PSG, qui doit se passer des services de son joueur depuis début septembre, et sa blessure en sélection. Il peut jouer à différents postes, comme faux neuf, dans les couloirs et dans l'axe au milieu. Il est polyvalent. Je peux changer ma tactique en cours de match sans changer de joueur. C'est un joueur qui ne perd pas le ballon même sous le pressing et c'est important pour nous ».



Asensio toujours absent

Une déclaration qui laissait penser que l’international espagnol serait dans le groupe pour la réception de Montpellier le lendemain, mais cela n’a pas été le cas, et l’attaquant ne sera pas non plus de la partie pour le déplacement à Milan.

Il n’est pas le seul

Alors qu’il a repris l’entraînement collectif il y a une semaine, Marco Asensio ne figure pas dans le groupe de Luis Enrique pour affronter l’AC Milan mardi. Touché aux lombaires, Keylor Navas est lui aussi forfait, tout comme Danilo, victime d’une lésion de l’ischio jambier droit et absent jusqu’à la prochaine trêve.