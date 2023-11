Un proche d'Ousmane Dembélé prévient le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 50M€ cet été, Ousmane Dembélé réalise des débuts en dents de scie au PSG. Bien que ses prestations soient loin d'être catastrophiques, l'ailier français court toujours après son premier but dans la capitale. Néanmoins, au sein de l'entourage de l'ancien joueur du FC Barcelone, on se montre plus qu'optimiste et on n'hésite pas à annoncer la couleur pour la suite de la saison d'Ousmane Dembélé.

Cet été, le PSG a chamboulé son secteur offensif, recrutant notamment Ousmane Dembélé pour 50M€. Cependant, l'ancien ailier du FC Barcelone peine à totalement convaincre. En effet, bien qu'il soit toujours performant dans sa capacité d'élimination, le numéro 10 du PSG cherche toujours son premier but à Paris. Mais un proche de Dembélé se montre rassurant.

Un proche de Dembélé annonce la couleur

« Le staff lui dit de ne pas s’inquiéter parce que sa contribution ne se limite pas à marquer des buts. Mais comme tout attaquant, Ousmane aime marquer et il y a eu un peu d’anxiété, mais il est calme et pense que c’est juste une sorte de coïncidence et que certaines occasions étaient vraiment proches. Il a l’ambition de transformer sa contribution en chiffres », assure-t-il dans les colonnes du Parisien . Ousmane Dembélé lui-même s'était d'ailleurs montré rassurant sur son état d'esprit alors qu'il cherche toujours son premier but avec le PSG.

«Il manque juste un but. Et puis voilà»