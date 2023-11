Le PSG tente un coup à 22M€, c'est validé

Benjamin Labrousse

Arrivé cet été au PSG en provenance de Majorque contre 22M€, Kang-In-Lee rayonne à Paris. Le jeune Coréen de 22 ans semble offrir une solution pertinente dans le secteur offensif parisien, et sa polyvalence plaît à Luis Enrique. Ancien joueur du club parisien (1997-2007), Édouard Cissé préfère Lee à Vitinha alors que les deux joueurs sont désormais en concurrence directe.

Luis Enrique et le PSG peuvent se réjouir. Avec une victoire supplémentaire acquise aux dépens de Montpellier ce vendredi (3-0), le club de la capitale a enchaîné avec un cinquième succès consécutif. Au-delà des résultats, certains joueurs parisiens symbolisent de réelles satisfactions dans le jeu.

Mbappé au cœur d’un chambrage dans le vestiaire du PSG https://t.co/7HiVNIzDrR pic.twitter.com/mEaRMQ22bZ — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

Kang-In-Lee et Vitinha réalisent un bon début de saison avec le PSG

C’est le cas notamment du duo Kang-In-Lee et Vitinha. Si selon l’Équipe , les deux joueurs sont en ballotage aux yeux de Luis Enrique pour une place de titulaire dans l’entrejeu face à l’AC Milan ce mardi soir, le Portugais et le Coréen ont tous deux affiché un très bon niveau avec le PSG depuis le début de la saison. Si Warren Zaïre-Emery ainsi que Manuel Ugarte semblent pour le moment indéboulonnables au niveau du onze titulaire mis en place par Luis Enrique, Vitinha et Kang-In-Lee offrent une solution dans un poste de milieu de terrain hybride à gauche. Un rôle où l’entente avec Kylian Mbappé est par ailleurs primordiale…

« Lee a une meilleure touche technique »