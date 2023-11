C'est annoncé, cette star du PSG va vivre un calvaire

Amadou Diawara

Depuis son départ vers le PSG lors de l'été 2021, Gianluigi Donnarumma va affronter l'AC Milan pour la première fois à San Siro ce mardi soir. Estimant que le gardien italien est coupable de trahison, les supporters rossoneri lui réservent un accueil très hostile dans leur antre.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a décidé de faire ses valises et de s'envoler vers Paris pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. Et pourtant, les Rossoneri espéraient lui faire signer un nouveau bail.

Il prévient le PSG pour le transfert de Mbappé https://t.co/BXbINIKjX7 pic.twitter.com/LKpmK7Kjsr — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

«Donnarumma va voir comment San Siro accueille les traîtres»

Se sentant trahis par Gianluigi Donnarumma, les supporters de l'AC Milan ont prévu de lui faire vivre un enfer à San Siro lors du choc face au PSG de ce mardi soir. « Donnarumma va voir comment San Siro accueille les traîtres » , a lancé Giacomo, un tifoso rossonero depuis 40 ans, lors d'un entretien accordé au Parisien .

«Ce n’est rien par rapport à ce qui l’attend»