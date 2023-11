Après son transfert à 50M€, il envoie un énorme message

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet été au PSG pour environ 50M€, Ousmane Dembélé confirme ses qualités... et ses défauts. Toujours capable d'éliminer n'importe quel adversaire sur un dribble, l'ancien Rennais se montre également très inefficace dans le dernier geste. L'international français a conscience de devoir en faire plus et comprend les critiques à son égard.

Durant le mercato estival, le PSG n'a pas chômé pour renforcer son secteur offensif, recrutant notamment Ousmane Dembélé pour 50M€. L'ancien Rennais est d'ailleurs fidèle à ses qualités depuis son arrivée à Paris. Capable de déstabiliser n'importe quelle défense d'une geste technique dont il a le secret, ou grâce à un décalage par la passe, Ousmane Dembélé a toutefois trop de déchet dans le dernier geste, notamment face au but puisqu'il n'a toujours pas trouvé le chemin des filets avec le PSG.

«Plus les matches vont s'enchaîner, meilleur je vais être»

Interrogé sur son début de saison qu'il juge « moyen », Ousmane Dembélé a conscience de devoir en faire plus. « Je dois donner un peu plus. Je sais que ça va venir, parce que c'est un nouveau club. Plus les matches vont s'enchaîner, meilleur je vais être », ajoute le numéro 10 du PSG qui précise qu'il comprend les critiques concernant son manque de réalisme dans le dernier geste.

«Je pense que je vais progresser dans ce secteur»