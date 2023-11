Le PSG a trouvé le successeur de Neymar et Messi

Alexis Brunet

Le PSG a opéré de gros changements dans son effectif cet été. Le club de la capitale s'est débarrassé de deux joueurs très importants, en la personne de Lionel Messi et Neymar. Pour remplacer deux éléments aussi décisifs, Paris a du faire les bons choix sur le mercato. De plus, les deux Sud-Américains étaient particulièrement adroits sur coup franc. Mais avec Kang-in Lee, le champion de France a trouvé un tireur de qualité.

Après six années au PSG, Neymar a quitté le club de la capitale cet été. Le Brésilien s'est engagé avec Al-Hilal, et Paris a encaissé un chèque de 90M€ dans l'opération. Mais une autre star a quitté le champion de France. En effet, Lionel Messi a lui aussi fait ses valises, direction l'Inter Miami.

Le PSG a perdu de la qualité sur coup franc

Neymar et Lionel Messi représentaient beaucoup au niveau statistique au PSG. Les deux joueurs ont empilé les buts et les passes décisives. De plus, ils étaient très précis sur coup franc, ce qui était alors une vraie arme pour le club de la capitale. Paris a donc perdu en qualité dans ce domaine.

Lee le nouveau tireur de coup franc ?