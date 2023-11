Il fait pleurer Mbappé, Messi hallucine

Pierrick Levallet

Lionel Messi a réalisé le plus grand rêve de sa carrière en décembre dernier au Qatar. La Pulga a remporté la Coupe du monde face à l'équipe de France. Mais la star de 36 ans sait que le scénario aurait été tout autre si Emiliano Martinez n'avait pas arrêté le tir de Randal Kolo Muani en fin de match. Le portier argentin a d'ailleurs fait halluciner le désormais octuple Ballon d'Or.

En décembre dernier au Qatar, Lionel Messi a réalisé le plus grand rêve de sa carrière. Le désormais octuple Ballon d’Or a enfin pu soulever cette Coupe du monde tant attendue par le peuple argentin. Mais La Pulga a vécu une soirée riche en émotions face à l’équipe de France. Alors que l’ Albiceleste dominait la rencontre, Kylian Mbappé a totalement renversé le cours du jeu. La star du PSG a permis aux Bleus de revenir au score pour arracher la prolongation. L’Argentine est néanmoins repassée devant par l’intermédiaire de Lionel Messi.

Martinez a offert la Coupe du monde à Messi

Cependant, Kylian Mbappé a une nouvelle fois égalisé. L’équipe de France est d’ailleurs passée très proche de sa troisième étoile en fin de partie, avant que Randal Kolo Muani ne bute sur Emiliano Martinez. Plus tard, le gardien argentin déstabilisait les tireurs français lors de la séance des tirs au but, permettant ainsi à l’Argentine d’accéder au graal. Après le match, Kylian Mbappé a d'ailleurs fondu en larmes dans les bras de ses proches. Lionel Messi, de son côté, a halluciné en revoyant les images de l’arrêt du portier d’Aston Villa sur Randal Kolo Muani.

«Si Dibu n’avait pas fait cet arrêt, on aurait perdu»