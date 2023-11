Mbappé en rêve, un proche de Zidane prêt à le suivre ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 22 ans, Joris Chotard ne lésine pas ses efforts sur le terrain pour mettre dans les meilleurs conditions ses coéquipiers à Montpellier. Il est le joueur qui a effectué le plus de tacles depuis le début de la saison et sa grande forme pourrait lui permettre de découvrir l'équipe de France espoirs. Une participation aux prochains Jeux Olympiques pourraient devenir un objectif concret.

En juillet prochain, Paris accueillera les 33ème Jeux Olympiques. Un évènement unique auquel de nombreux sportifs souhaitent participer. En rugby à sept, Antoine Dupont pourrait être de la partie. Autre star du sport français, Kylian Mbappé pourrait, lui, intégrer le groupe de Thierry Henry. Le sélectionneur a la possibilité de convoquer trois joueurs de plus de 23 ans. « J'espère y être. Tout le monde sait que j'ai toujours rêvé de jouer les Jeux Olympiques, après cela ne dépend pas de moi, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte et il faudra tous les étudier » avait annoncé le joueur du PSG.

Chotard monte en puissance

A Paris, Mbappé pourrait être accompagné de nombreux espoirs français comme Joris Chotard. Marié à la nièce de Zinédine Zidane, le joueur de Montpellier monte en puissance sous le maillot de Montpellier. Son travail à la récupération est salué unanimement en interne. « Il trouve les bonnes distances pour gratter les ballons. Il n'est pas très rapide mais puissant. Sa progression est constante » a analysé son entraîneur Michel Der Zakarian.

Il pourrait viser une place aux Jeux Olympiques