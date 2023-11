Benzema : Deschamps revient sur la polémique au Qatar

Thibault Morlain

Appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde avec l'équipe de France, Karim Benzema n'aura finalement pas joué au Qatar. En effet, blessé, l'attaquant du Real Madrid avait déclaré forfait. De quoi créer une grosse polémique par la suite puisque Benzema aurait visiblement pu rejouer pendant la compétition. Une affaire évoquée à nouveau par Deschamps.

Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann... L'attaquant de l'équipe de France avait fière allure à l'aube de la Coupe du monde 2022. Le fait est que le Ballon d'Or 2022 n'aura finalement pas joué au Qatar. Arrivé touché à la cuisse, Benzema a fini par déclarer forfait pour tout le tournoi. Mais par la suite, des révélations sont apparues et il a été expliqué, preuves médicales à l'appui, que l'ex-joueur du Real Madrid aurait pu rejouer avec l'équipe de France au Mondial. Didier Deschamps en a toutefois décidé autrement, préférant se priver de Karim Benzema pour tout le tournoi. Et forcément, cela avait alors déclenché une énorme polémique...

« Mes choix sont des choix sportifs »

Auditionné ce jeudi devant l'Assemblée Nationale, Didier Deschamps a notamment été interrogé sur l'absence de Karim Benzema à la Coupe du monde 2022. A ce propos, le sélectionneur de l'équipe de France a alors confié, rapporté par RMC : « En ce qui concerne la sélection ou la non sélection d'un joueur. Je suis sélectionneur de l'équipe de France et je sélectionne des joueurs qui ont la nationalité française. Et mes choix sont des choix sportifs. Je ne sais pas si c'est l'endroit pour refaire l'histoire de ce qui s'est passé à Doha, mais à partir du moment où je me suis exprimé ... ».

« J'ai dit ce qu'il s'était passé »