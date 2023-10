Ballon d’Or : Une star de Deschamps fait une annonce, ça ne va pas plaire à Mbappé

Hugo Chirossel

Ce lundi, on connaîtra l’identité du successeur de Karim Benzema en tant que Ballon d’Or. Dans cette optique, trois joueurs se détachent : Lionel Messi, Erling Haaland et Kylian Mbappé. Interrogé à ce sujet, Olivier Giroud a donné son avis. Selon lui, c’est l’Argentin, vainqueur de la Coupe du monde, qui sera sacré.

Si l’annonce officielle aura lieu ce lundi 30 octobre au Théâtre du Châtelet à Paris, l’identité du Ballon d’Or 2023 ne fait plus vraiment de doute. Comme indiqué par Sport dernièrement et confirmé par le journaliste Fabrizio Romano, Lionel Messi va être sacré pour la huitième fois de sa carrière, devant Erling Haaland et Kylian Mbappé.

Giroud vote Messi pour le Ballon d’Or

« Leo Messi va être le vainqueur du Ballon d’Or. C’est garanti à 100 %, nous attendons juste la confirmation officielle lundi à la cérémonie du Ballon d’or. Le message de mes sources est très clair, Messi va remporter le Ballon d’or lundi à Paris. Messi va recevoir son huitième Ballon d’or. Encore une fois, il va écrire l’histoire », a déclaré Fabrizio Romano dans le Here We Go Podcast .

«Qui c'est qui a gagné la Coupe du monde ?»