Il snobe Deschamps et balance tout

Alexis Brunet

L'Équipe de France est bien fournie en talent. En défense surtout, les Bleus ont de nombreux jeunes joueurs à leur disposition. Cela a peut-être poussé Robin Le Normand à se tourner vers la sélection espagnole. Le central a d'ailleurs expliqué les raisons de son choix d'opter pour La Roja, malgré un appel de Didier Deschamps.

Lors du dernier rassemblement de l'Équipe de France, Didier Deschamps a appelé deux nouveaux venus. Ce sont Castello Lukeba et Malo Gusto qui ont fêté leur première sélection. Deux défenseurs de 20 ans, preuve que le réservoir à talent français est bien rempli à ce poste.

Robin Le Normand a décidé de jouer pour l'Espagne

L'Espagne ne peut pas se vanter d'avoir autant de talents défensifs que la France. La Roja a d'ailleurs piqué, aux Bleus, deux talents d'origine française dernièrement en défense centrale, Aymeric Laporte, et Robin Le Normand. Pour Le Parisien , le second cité est justement revenu sur les raisons de ce choix. « Dès les premiers contacts, j’ai saisi chez mes différents interlocuteurs l’envie prononcée de me voir représenter l’Espagne. Ils avaient foi en mon potentiel et croyaient dans ma capacité à apporter un plus à la sélection. Je me suis senti désiré, leur discours me parlait. »

Deschamps a appelé Le Normand