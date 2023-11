Deschamps esquive une polémique qui a piégé le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Interrogé ce jeudi sur la possibilité de voir l’équipe de France se déplacer en train pour ses rencontres à domicile qui se dérouleront hors du Stade de France en 2024, Didier Deschamps s’est dit ouvert à l’idée, évitant ainsi d’entrer dans une polémique dont se souvient encore Christophe Galtier, du temps de son passage au PSG.

Les préoccupations écologiques sont de plus en plus importantes dans l'esprit des Français, n’hésitant pas parfois à pointer du doigt les footballeurs pour certains déplacements de courtes distances effectués en avion. Interrogé sur le sujet, Didier Deschamps s’est dit prêt à voyager en train si les conditions étaient permises, alors que les Bleus seront privés du Stade de France au début de l’année 2024 en raison de l’organisation des Jeux olympiques de Paris. Le sélectionneur tricolore n’a pas fait la même erreur que Christophe Galtier, au cœur d’une polémique il y a un an.

« Ça ne me pose pas de problème »

« Je n'ai pas de soucis avec ça , a répondu Didier Deschamps ce jeudi en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC. C'est une demande, j'en ai discuté avec lui, je comprends sa position (Philippe Diallo, président de la FFF, ndlr). Je ne vais pas dire oui ou non. Après, il faut approfondir par rapport à différents sujets. Mais ça ne me pose pas de problème, mais il y a des données de sécurité ou autres. Certainement, le fait que ce soit l'équipe de France A, ça a une valeur symbolique. C'est toujours bien d'avoir une valeur symbolique. Cela fait partie des devoirs, quand on est en équipe de France, que ce soit les joueurs ou moi. On ne va pas résoudre tous les problèmes, mais je comprends tout à fait. Quand c'est réalisable, ça se fera ». Une réponse bien éloignée de celle de Christophe Galtier, au cœur d’une polémique après avoir blagué sur le sujet.

Christophe Galtier s’en souvient encore de son « char à voile »