Coup dur pour Deschamps, une date est fixée

Amadou Diawara

Victime d'une luxation à un genou, Benjamin Pavard doit passer des examens ce lundi pour connaitre précisément la gravité de sa blessure. Mais à en croire la presse italienne, le défenseur de l'Inter serait déjà assuré de manquer quatre à six semaines de compétition. Didier Deschamps ne pourra donc pas compter sur lui pour le prochain rassemblement de l'équipe de France.

Lors du duel entre l'Inter et l'Atalanta de ce samedi, Benjamin Pavard a dû sortir sur civière à cause d'une blessure au genou. Et à en croire les premiers examens passés par le défenseur de 27 ans, il est victime d'une luxation.

Le PSG se rate pour un transfert, Guardiola est aux anges https://t.co/USpmqgq1OP pic.twitter.com/60qOD5WftE — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

Une absence de 4 à 6 semaines pour Pavard ?

Pour savoir à quel point sa blessure est sérieuse, Benjamin Pavard doit passer de nouveaux tests ce lundi. Malgré tout, l'international français connaitrait déjà la durée de son absence. Selon les informations d' Il Corriere dello Sport, Benjamin Pavard va manquer quatre à six semaines de compétition. Un coup dur pour Didier Deschamps.

Pavard va manquer le prochain rassemblement des Bleus