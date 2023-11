Le verdict est tombé pour ce cadre de Deschamps

Jean de Teyssière

Samedi, Benjamin Pavard est sorti sur civière après un choc sur son genou. Les images laissaient présager le pire et le verdict est tombé ce dimanche. L'international français souffre d'une luxation de la rotule et sera absent plusieurs semaines. Il manquera donc les deux derniers matchs de l'année de l'équipe de France, prévus le 18 et le 21 novembre face à Gibraltar et la Grèce.

Nouveau joueur de l'Inter depuis son arrivée cet été en Italie, les performances de Benjamin Pavard au poste d'axe droit de la défense interiste ont vite mis tout le monde d'accord. S'ajoute à cela ses bonnes performances en Bleu lors du dernier rassemblent, avec notamment un doublé face à l'Écosse (4-1), le natif de Maubeuge connaissait un début de saison canon. Malheureusement pour lui, un choc avec le joueur de l'Atalanta Bergame, Ademola Lookman, au niveau de son genou vient mettre un terme à cet excellent début de saison.

Pavard forfait plusieurs semaines

Les examens passés par Benjamin Pavard ce dimanche n'ont pas été rassurants. L'ancien Lillois a subi une luxation de la rotule. Par conséquent, il manquera plusieurs semaines de compétitions et manquera donc le dernier rassemblement de l'année. Il ne poursuivra donc pas sa bonne lancée en Bleu face à Gibraltar le 18 novembre prochain ou face à la Grèce le 21 novembre. Un coup dur pour l'un des hommes fort de Didier Deschamps depuis la Coupe du monde 2018. D'autres tests seront effectués ce lundi.

Qui pour remplacer Pavard ?

Didier Deschamps dispose de plusieurs pistes pour remplacer Benjamin Pavard. Lors du dernier rassemblement, Jonathan Clauss avait joué sur le côté droit, lorsque Benjamin Pavard avait été réaxé. Très solide en tant que défenseur central, William Saliba semble tenir la corde pour le remplacer numériquement, tout comme Axel Disasi ou Jean-Clair Todibo. Un choix de riche pour Didier Deschamps.