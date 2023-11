Après Zaïre-Emery, un nouveau crack prévient Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Warren Zaïre-Emery, une autre promesse française espère, prochainement, intégrer le groupe de Didier Deschamps. Il s'agit de Mathys Tel, sous contrat avec le Bayern Munich. Mais le buteur de 18 ans est conscient qu'il faudra attendre avant d'obtenir sa première convocation. Pour l'heure, il continue sa progression en équipe de France espoirs sous les ordres de Thierry Henry.

La nouvelle génération toque à la porte de Didier Deschamps. A seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery pourrait être le prochain à intégrer l'équipe de France A. « Cela ne me dérangerait pas de battre le record de Camavinga. J’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, dans n’importe quel match de n’importe quelle compétition. Les compliments font plaisir et rendent fier. Mais demain est un autre jour » a lâché le milieu de terrain du PSG en référence au record de précocité d'Eduardo Camavinga, sélectionné à 17 ans, 9 mois et 29 jours.





Tel espère goûter à l'équipe de France

Une autre pépite ne perd pas de vue l'équipe de France. Il s'agit de Mathys Tel, qui grandit doucement au sein du Bayern Munich dans l'ombre d'Harry Kane. « Ça me fait plaisir de voir que mes performances arrivent aux oreilles de l’équipe de France A. Mais je dois rester calme, patient parce que je n’y suis pas encore. Ca passera par des bonnes performances au Bayer Munich. Mais je reste patient et attentif à ce qu’il se passe » a lâché le buteur lors d'un entretien accordé à beIN SPORTS.

« Il a des temps de passage à faire »