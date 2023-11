Attendu à l’étranger, un crack interpelle Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent au Bayern Munich depuis juillet 2022, Mathys Tel est déjà dans le viseur de la Fédération allemande de football. Rudi Völler souhaiterait le naturaliser, mais l'attaquant semble concentré sur l'équipe de France. Didier Deschamps l'observe depuis pas mal de temps, mais estime que son heure n'est pas encore venue.

Un crack français en Allemagne ? Directeur sportif de la Fédération allemande de football, Rudi Völler souhaite naturaliser Mathys Tel, le jeune buteur du Bayern Munich. « Mathys Tel ? Nous allons certainement essayer de le naturaliser. Mais au final, c’est le joueur lui-même qui décide, et bien sûr sa famille. Il ne faut pas sous-estimer cela. Ses racines sont très françaises » avait-il déclaré au début du mois d'octobre. Et effectivement, cela promet d'être ardu.

«Je reste patient attentif à ce qu’il se passe»

Car Tel, natif de Sarcelles dans le Val d'Oise, semble avoir les yeux rivés sur les Bleus . « Ça me fait plaisir de voir que mes performances arrivent aux oreilles de l’équipe de France A. Mais je dois rester calme, patient parce que je n’y suis pas encore. Ca passera par des bonnes performances au Bayer Munich. Mais je reste patient et attentif à ce qu’il se passe » a confié le buteur dans un entretien à beIN SPORTS.

Deschamps réclame de la patience